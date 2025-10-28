Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська енергосистема потребує близько 1,3 ГВт систем накопичення енергії - Зайченко

 

В Україні потреба енергосистеми у системах накопичення енергії становить близько 1,3 ГВт.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Загальна потреба у системах накопичення енергії - приблизно 1,3 ГВт", - сказав він.

Зайченко наголосив, що ті системи накопичення, які введені у роботу, вже покращили якість регулювання частоти та потужності в енергосистемі.

"Це не лише компанії ДТЕК і Kness (ввели в роботу системи накопичення - ред.), а й інші учасники ринку", - прокоментував очільник Укренерго.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня переможці спеціальних аукціонів НЕК "Укренерго" на допоміжні послуги ввели в роботу 286 МВт нових об'єктів енергетики. Із них 169 МВт - це потужність нових об'єктів генерації та установок зберігання енергії, що готові надавати послугу із забезпечення автоматичного резерву відновлення частоти.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес