Українська енергосистема потребує близько 1,3 ГВт систем накопичення енергії - Зайченко

В Україні потреба енергосистеми у системах накопичення енергії становить близько 1,3 ГВт.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Загальна потреба у системах накопичення енергії - приблизно 1,3 ГВт", - сказав він.

Зайченко наголосив, що ті системи накопичення, які введені у роботу, вже покращили якість регулювання частоти та потужності в енергосистемі.

"Це не лише компанії ДТЕК і Kness (ввели в роботу системи накопичення - ред.), а й інші учасники ринку", - прокоментував очільник Укренерго.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня переможці спеціальних аукціонів НЕК "Укренерго" на допоміжні послуги ввели в роботу 286 МВт нових об'єктів енергетики. Із них 169 МВт - це потужність нових об'єктів генерації та установок зберігання енергії, що готові надавати послугу із забезпечення автоматичного резерву відновлення частоти.