НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росіяни здійснили чергову атаку на газову інфраструктуру України

 

У ніч на 28 жовтня через чергову масовану російську атаку були пошкоджені газовидобувні потужності Групи Нафтогаз на Полтавщині.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Лише у жовтні було шість масованих атак. Сьогодні вночі була сьома. Постраждали виробничі потужності з видобутку на Полтавщині", - сказав Корецький.

Він наголосив, що газовики докладуть максимум зусиль для відновлення об'єкта у максимально швидкі строки.

За словами Корецького, через жовтневі атаки є втрати у видобутку газу. Тому Нафтогаз розробив план щодо забезпечення додаткового імпорту "блакитного палива".

Як повідомлялося, у ніч на 16 жовтня росіяни здійснили шосту масовану атаку на газову інфраструктуру України.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

