Росіяни здійснили чергову атаку на газову інфраструктуру України

У ніч на 28 жовтня через чергову масовану російську атаку були пошкоджені газовидобувні потужності Групи Нафтогаз на Полтавщині.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Лише у жовтні було шість масованих атак. Сьогодні вночі була сьома. Постраждали виробничі потужності з видобутку на Полтавщині", - сказав Корецький.

Він наголосив, що газовики докладуть максимум зусиль для відновлення об'єкта у максимально швидкі строки.

За словами Корецького, через жовтневі атаки є втрати у видобутку газу. Тому Нафтогаз розробив план щодо забезпечення додаткового імпорту "блакитного палива".

Як повідомлялося, у ніч на 16 жовтня росіяни здійснили шосту масовану атаку на газову інфраструктуру України.