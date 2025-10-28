Авторизация

Нафтогаз виконав план із закачування газу до сховищ

 

Група Нафтогаз накопичила у сховищах 13,2 млрд кубометрів «блакитного палива» та планує додатковий його імпорт через російські атаки на газовидобуток.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Нафтогаз, згідно з розпорядженням уряду, накопичив 13,2 млрд кубометрів газу в підземних сховищах. Тобто, на 100% виконав поставлене урядом завдання», - сказав Корецький.

Він зазначив, що Група витратила на закачування газу близько 1 млрд дол. власних коштів та близько 1,5 млрд дол. залученої допомоги від партнерів. Такий обсяг фінансування був зумовлений потребою збільшити імпорт газу через наслідки російських атак на газовидобуток.

Наразі Нафтогаз оцінює свою потребу в коштах для продовження імпорту газу в 1,9 млрд євро.

«Значну частину ми вже забезпечили», - зауважив очільник компанії.

Крім того, Нафтогаз продовжує відновлювати видобуток. Корецький наголосив, що цей процес не може бути одночасним і швидким, однак він триває постійно.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

