Грецький енергетичний сектор зацікавлений у співпраці з Україною - Міненерго

Ситуацію в енергосистемі після останніх масованих атак Росії, а також нагальні потреби України для швидких ремонтів і підтримки резервів обладнання обговорили міністр енергетики Світлана Гринчук та посол Греції в Україні Пантеліс Александрос Дімітракопулос.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає Укрінформ.

Зазначається, що серед пріоритетів також накопичення достатніх запасів газу. Сторони обговорили можливості подальшого розвитку маршрутів постачання газу в Україну та в інші європейські країни.

Крім того, торкнулися питань посилення співпраці між українськими та грецькими енергетичними компаніями. Як запевнив посол, грецький енергетичний сектор має високу зацікавленість у співпраці з Україною. Досягнуто домовленості розвивати цей діалог, тим більше, що для такої комунікації є відповідні майданчики - можливо детально поспілкуватися під час Міжнародної виставки ReBuild Ukraine Construction&Energy у Варшаві, а також під час Форуму P-TEC, який відбудеться незабаром в Афінах.

«Попереду багато деталей, які маємо пропрацювати спільно. Однак впевнена, що матимемо хороші результати у поглибленні партнерства заради енергетичної стійкості України», - наголосила Гринчук.

Як повідомляв Укрінформ, НКРЕКП схвалила впровадження спільного продукту для бронювання потужностей для імпорту газу по Трансбалканському коридору. Це дозволить імпортувати з Греції близько 1 мільярда кубометрів газу на рік.

Трансбалканський газовий коридор - це газогін, який з'єднує ринки газу в Південній Європі із Центральною та Центрально-Східною Європою. Проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову, Україну, а також дозволяє транспортувати газ із Туреччини до Угорщини, Словаччини, Польщі.