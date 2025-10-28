Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Грецький енергетичний сектор зацікавлений у співпраці з Україною - Міненерго

 

Ситуацію в енергосистемі після останніх масованих атак Росії, а також нагальні потреби України для швидких ремонтів і підтримки резервів обладнання обговорили міністр енергетики Світлана Гринчук та посол Греції в Україні Пантеліс Александрос Дімітракопулос.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає Укрінформ.

Зазначається, що серед пріоритетів також накопичення достатніх запасів газу. Сторони обговорили можливості подальшого розвитку маршрутів постачання газу в Україну та в інші європейські країни.

Крім того, торкнулися питань посилення співпраці між українськими та грецькими енергетичними компаніями. Як запевнив посол, грецький енергетичний сектор має високу зацікавленість у співпраці з Україною. Досягнуто домовленості розвивати цей діалог, тим більше, що для такої комунікації є відповідні майданчики - можливо детально поспілкуватися під час Міжнародної виставки ReBuild Ukraine Construction&Energy у Варшаві, а також під час Форуму P-TEC, який відбудеться незабаром в Афінах.

«Попереду багато деталей, які маємо пропрацювати спільно. Однак впевнена, що матимемо хороші результати у поглибленні партнерства заради енергетичної стійкості України», - наголосила Гринчук.

Як повідомляв Укрінформ, НКРЕКП схвалила впровадження спільного продукту для бронювання потужностей для імпорту газу по Трансбалканському коридору. Це дозволить імпортувати з Греції близько 1 мільярда кубометрів газу на рік.

Трансбалканський газовий коридор - це газогін, який з'єднує ринки газу в Південній Європі із Центральною та Центрально-Східною Європою. Проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову, Україну, а також дозволяє транспортувати газ із Туреччини до Угорщини, Словаччини, Польщі.
Ключові теги: Греція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес