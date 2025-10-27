Авторизация

На світовий ринок СПГ чекає зміна правил завдяки значному збільшенню пропозиції, – голова МЕА

 

На світовому ринку скрапленого природного газу (СПГ) цього і наступного року очікується значне збільшення пропозиції, що докорінно змінить правила гри.

За словами директора Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Біроля, баланс зсувається від ринку продавця до ринку покупця, що результаті тисне на ціни, що особливо важливо для імпортерів в Азії, повідомляє Reuters.

Водночас попит на електроенергію в розвинених і країнах, що розвиваються, зростає небаченими за останні десятиліття темпами, насамперед через вибухове розширення дата-центрів і ширше використання кондиціювання.

На цьому тлі МЕА також фіксує активне відновлення інтересу до атомної генерації.

"Ядерна енергетика повертається - і повертається потужно: від подовження строків експлуатації блоків і будівництва традиційних АЕС до малих модульних реакторів", - сказав Біроль.

Раніше повідомлялось, що Катар і США разом шантажують Євросоюз зменшенням постачання газу через нові вимоги до роботи компаній.

У документі йдеться, що директива щодо дотримання правил сталого розвитку (CSDDD) "становить значний ризик для доступності та надійності критичних енергопоставок" і є "екзистенційною загрозою" для конкурентоспроможності промисловості ЄС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

