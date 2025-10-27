Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна вивела усі дев'ять підконтрольних енергоблоків АЕС з ремонту – Буславець

 

Україна залучила до вироблення електроенергії усі девʼять енергоблоків АЕС, які знаходяться на підконтрольній території.

Про це повідомила колишня очільниця міністерства енергетики Ольга Буславець.

За її словами, виробництво електроенергії ГЕС суттєво обмежено наявними потужностями і водним ресурсом. Виробництво електроенергії на ТЕС та ТЕЦ знизилось на тлі атак на енергетичну інфраструктуру і її руйнування.

Виробництво електроенергії ВДЕ (відновлювані джерела енергетики) на сезонному рівні і залежить від хмарності.

Водночас, за словами Буславець, наразі усі 9 енергоблоків АЕС, що контролюються Україною введені в експлуатацію.

"Сьогодні включено останній 9 енергоблок після планового ремонту", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,04
EUR 48,9900  0,08 0,16 49,0200  0,08 0,16

