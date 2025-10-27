Фінансові новини
За рік в Україні введуть в експлуатацію гігават потужностей сонячних станцій, – Герус
10:07 27.10.2025 |
До кінця року в Україні планують ввести в експлуатацію близько 1000 МВт сонячної генерації.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ("Слуга народу"), передає українська редакція Forbes.
Він пояснив, що приєднання значної частини цих 1000 МВт забезпечується через лічильники споживачів. Тобто, домогосподарства та підприємства встановлюють сонячні електростанції (СЕС) для власних потреб, а надлишки електроенергії віддають у загальну мережу.
"Аналогічна ситуація спостерігається з когенераційними та газопоршневими станціями: промислові об'єкти будують їх для забезпечення власного енергопостачання, а надлишкову електроенергію продають. Зокрема, цього року планується ввести в експлуатацію 500 МВт газопоршневої генерації", - розповів Герус.
Він також додав, що до кінця 2026 року в експлуатацію буде введено приблизно 500 МВт вітрової генерації, а до 2027 року цей показник може зрости до 1000 МВт.
Як повідомлялося, у 2024 році в Україні виробництво електроенергії з відновлюваних джерел (сонячних, вітрових, біоенергетичних станцій та малих ГЕС) зросло на 6,4% порівняно з 2023 роком, досягнувши 11 млн МВт-год.
Частка ВДЕ в енергетичному балансі країни склала близько 11%, за даними галузевого видання Expro.
За словами голови правління Асоціації сонячної енергетики України Владислава Соколовського, цього року в країні введено в експлуатацію приблизно 800 МВт нових потужностей.
