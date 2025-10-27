Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес підготувався до «темних» часів, але різною мірою

 

За даними проведеного у жовтні 2025 року опитування Торгово-промислової палати, більшість підприємців (80%) різною мірою підготувались до роботи на випадок відсутності електропостачання.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ТППУ за даними жовтневого опитування "Барометр бізнесу".

"Український бізнес готовий до "темних" часів. 80% опитаних підприємців забезпечили свій бізнес джерелами живлення на випадок знеструмлень", - ідеться в повідомленні.

Бізнес підготувався до «темних» часів, але різною мірою

 

Так, 56% підприємств мають генератори (-3% порівняно з листопадом 2024 року), 19% - альтернативні джерела живлення (+13%), а ще 5% - забезпечили собі автономне живлення (+2%).

Зараз 14% купують обладнання (-3%). І лише 7% планують просто скоротити споживання; ця частка вдвічі менша, ніж рік тому (14%).

Загалом, у жовтні 2025 року загальний індекс "Барометру бізнесу" продемонстрував зниження проти попереднього місяця, залишаючись у зоні негативних очікувань.

Бізнес підготувався до «темних» часів, але різною мірою

 

Лише у секторі будівництва зафіксовано незначну перевагу позитивних очікувань бізнесу, які все ж мають тенденцію до послаблення. Негативні настрої переважають у трьох інших секторах: виробництві, послугах і торгівлі.

Очікування експортерів залишаються більш песимістичними, ніж у бізнесу загалом, зазначили у ТППУ.

"Барометр бізнесу" від Торгово-промислової палати України - це бачення підприємств та підприємців, які є членами та партнерами ТППУ.
За матеріалами: Укрінформ
 

