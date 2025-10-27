Фінансові новини
27.10.25
10:12
Внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики України сягне €450 мільйонів - міністерка
09:57 27.10.2025 |
Загальний внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики України сягне 450 мільйонів євро, що становить майже третину всього фонду.
Про це заявила міністерка економіки й енергетики Німеччини Катеріна Райхе на спільному з міністеркою енергетики України Світланою Гринчук брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми збільшуємо наш внесок у Фонд підтримки енергетики України. 390 млн євро Німеччина вже внесла в нього, і ми погодили 30 млн євро влітку. Сьогодні я хочу повідомити, що ми додатково інвестуємо ще 30 млн євро. Таким чином, ми надамо 450 млн євро. Це буде хороша інвестиція, що складе, фактично, третину всього фонду", - сказала Райхе.
Вона підкреслила, що за ці кошти буде придбано технічні засоби для підтримки України.
Урядовиця зазначила, що ФРН також передала 32 тисячі товарів, завдяки яким понад 1 млн людей в Україні мають доступ до електроенергії.
Райхе додала, що у складі німецької делегації є представники підприємств енергетичного сектору та оборони. За її словами, німецький бізнес бачить великий потенціал для співпраці з Україною.
Як повідомляв Укрінформ, міністерка економіки Німеччини Катаріне Райхе у п'ятницю, 24 жовтня, прибула з неоголошеним візитом до Києва.
Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко раніше зазначала, що Німеччина внесла у Фонд підтримки енергетики України 60 млн євро, які, зокрема, спрямують на поставку генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.
