Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Екстрені відключення світла запроваджені в понеділок в Києві та двох областях - ДТЕК

 

Енергохолдинг "ДТЕК" повідомив про запровадження екстренних відключень енергопостачання в Києві, Київській та Дніпропетровській областях в понеділок, 27 жовтеня.

"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати", - повідомляється в телеграм-каналі ДТЕК у понеділок.

При цьому в телеграм-каналі Укренерго повідомлень про екстренні відключення нема, а в неділю повідомлялося, що 27 жовтня в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для промисловості, а заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються. Втім, зазначалося, що обсяг застосування обмежень може змінитись.

ДТЕК у неділю також повідомляв, що 27 жовтня відключення світла не заплановані.

Графік відключень на понеділок наразі не опублікований.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на 24.10.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,16 0,38 42,0950  0,16 0,38
EUR 48,9100  0,27 0,56 48,9400  0,27 0,55

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес