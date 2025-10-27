Фінансові новини
27.10.25
- 10:12
- RSS
- мапа сайту
Екстрені відключення світла запроваджені в понеділок в Києві та двох областях - ДТЕК
09:54 27.10.2025
Енергохолдинг "ДТЕК" повідомив про запровадження екстренних відключень енергопостачання в Києві, Київській та Дніпропетровській областях в понеділок, 27 жовтеня.
"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати", - повідомляється в телеграм-каналі ДТЕК у понеділок.
При цьому в телеграм-каналі Укренерго повідомлень про екстренні відключення нема, а в неділю повідомлялося, що 27 жовтня в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для промисловості, а заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються. Втім, зазначалося, що обсяг застосування обмежень може змінитись.
ДТЕК у неділю також повідомляв, що 27 жовтня відключення світла не заплановані.
Графік відключень на понеділок наразі не опублікований.
