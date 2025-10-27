Екстрені відключення світла запроваджені в понеділок в Києві та двох областях - ДТЕК

Енергохолдинг "ДТЕК" повідомив про запровадження екстренних відключень енергопостачання в Києві, Київській та Дніпропетровській областях в понеділок, 27 жовтеня.

"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати", - повідомляється в телеграм-каналі ДТЕК у понеділок.

При цьому в телеграм-каналі Укренерго повідомлень про екстренні відключення нема, а в неділю повідомлялося, що 27 жовтня в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для промисловості, а заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються. Втім, зазначалося, що обсяг застосування обмежень може змінитись.

ДТЕК у неділю також повідомляв, що 27 жовтня відключення світла не заплановані.

Графік відключень на понеділок наразі не опублікований.