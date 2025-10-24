Фінансові новини
Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко
14:01 24.10.2025
Підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості обговорили під час зустрічі прем'єр-міністр Юлія Свириденко з міністром енергетики Німеччини Катерін Райхе.
"Німеччина посилює стійкість нашої критичної інфраструктури і вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України. Ці кошти допоможуть швидше постачати генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції", - написала Свириденко в телеграм-каналі.
Зазначається, що сторони обговорили підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості, а також домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю.
"У грудні в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який може стати ефективним майданчиком для нових партнерств між нашими компаніями. Запропонували Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів - за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія. Також подякувала Німеччині за активну позицію щодо використання російських активів", - написала прем'єр.
Як повідомлялось, Райхе у п'ятницю прибула до Києва, щоб оцінити потреби України у відновленні енергетичної інфраструктури після масштабних атак Росії, що серйозно пошкодили електромережі. Окрім відновлення енергетичної інфраструктури, Рейхе має намір зосередитися на розширенні німецько-української оборонної співпраці.
На сьогодні Німеччина вже виділила третину з загальної суми EUR390 млн для Фонду енергетичної допомоги Україні.
