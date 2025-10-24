Фінансові новини
- |
- 24.10.25
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко: рішення початок опалювального сезону схвалює місцева влада, цієї норми і дотримуємося
13:37 24.10.2025 |
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що рішення про старт опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, зважаючи на навколишню температуру, цього правила дотримуватимуться і цього року.
«Опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери. Рішення по старту опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Цієї норми і дотримуємося», - сказала Свириденко у Верховній Раді, відповідаючи на запитання одного з депутатів.
Але віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба додав, що є домовленість з органами місцевого самоврядування, що питання з опалювальним сезоном, зі зрозумілих причин, зокрема, через постійні російські обстріли, будуть схвалюватися в тісній координації з урядом.
Напередодні уряд виділив із резервного фонду держбюджету 8,4 мільярда гривень на опалювальний сезон, ці кошти отримає компанія «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.
У КМУ заявили, що це рішення дозволить уникнути «перебоїв у теплопостачанні, зменшити ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру, і підтримати стабільну роботу енергосистеми».
Відповідно до законодавства, рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить 8 градусів тепла та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|STRATEGY FORUM’2025. Хід на прорив. Як стратегують ті, хто веде
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Туристичний збір в Україні за 9 міс. виріс на 36% - податкова
|Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко
|Свириденко: рішення початок опалювального сезону схвалює місцева влада, цієї норми і дотримуємося
|В Україні аграрії зібрали вже понад 37,5 мільйона тонн зерна
|На додатковий імпорт газу Україні потрібно близько €2 мільярдів - Свириденко
|Росія знову вдарила по енергетиці у трьох областях, у кількох регіонах знеструмлення, – «Укренерго»
Бізнес
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR
|Кібератака на Jaguar Land Rover коштувала Британії 2,5 мільярди доларів
|ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті