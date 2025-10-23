Авторизация

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

 

Запорізька АЕС вийшла з блекауту після завершення ремонту лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ "Дніпровська" та відновлення зовнішнього живлення станції, написала на сторінці у Facebook міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Це дозволило вивести станцію з режиму повного - 10-го за ліком блекауту, - в якому вона перебувала протягом останнього місяця", - написала вона.

Гринчук нагадала, що безпека найбільшої в Європі атомної станції у період її блекауту підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й всього європейського континенту.

Причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з'єднують ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України.

Наразі триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна" - другої ЛЕП, через яку здійснюється живлення об'єкта за часів його окупації.

Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення ЗАЕС 42 рази.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

