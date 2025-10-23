Фінансові новини
- |
- 23.10.25
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту
11:35 23.10.2025 |
Запорізька АЕС вийшла з блекауту після завершення ремонту лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ "Дніпровська" та відновлення зовнішнього живлення станції, написала на сторінці у Facebook міністерка енергетики Світлана Гринчук.
"Це дозволило вивести станцію з режиму повного - 10-го за ліком блекауту, - в якому вона перебувала протягом останнього місяця", - написала вона.
Гринчук нагадала, що безпека найбільшої в Європі атомної станції у період її блекауту підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й всього європейського континенту.
Причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з'єднують ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України.
Наразі триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна" - другої ЛЕП, через яку здійснюється живлення об'єкта за часів його окупації.
Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення ЗАЕС 42 рази.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
|ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р - до $59,2 млрд
|НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р
|НБУ погіршив прогноз зростання ВВП
|НБУ очікувано вп'яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026
|єВідновлення: уряд виділив додаткові 2,5 мільярди на житлові сертифікати
|Рада підтримала виділення паркомісць для машин з дітьми
Бізнес
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти