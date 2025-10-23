Фінансові новини
Укренерго: графіки діють у 12 регіонах, після атак РФ знеструмлення у двох областях
11:26 23.10.2025 |
Внаслідок чергових російських ударів по енергетиці станом на ранок 23 жовтня є знеструмлення споживачів на Харківщині та Чернігівщині.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго"
"Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня, сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно", - йдеться в повідомленні.
Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
