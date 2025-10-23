Кудрицький заявив, що у справі про вирубку лісу його статус – свідок, а події відбулися після його звільнення з «Укренерго»

Колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький, у якого нещодавно відбулися обшуки, повідомив, що його статус у кримінальному провадженні - свідок. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Сьогодні я був на першому допиті. Не знаю, скоріш за все, він може бути і останнім. Тому що, хоча я не можу розкривати суті питань, які мені задавали, але по цих питаннях абсолютно очевидно, що підстави для мого обшуку були, м'яко кажучи, трохи натягнуті», - сказав Кудрицький в етері програми «Свобода Live».

Як повідомляли українські медіа з посиланням на свої джерела, справа стосується можливого зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії. Йдеться про штучне завищення обсягів вирубки лісу й вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей на замовлення «Укренерго». Водночас Кудрицький зазначив, що йдеться про події 2025 року, коли він уже не працював у компанії.

«Коли тобі ставлять запитання: «Скажіть, ви знаєте обставини порубки дерев там в 25-му році?». Так я вже там не працюю в компанії більше року.

«Ну, напевно, тоді не пам'ятаєш». От приблизно такий діалог», - розповів він.

Кудрицький вважає, що немає підстав для зміни свого статусу:

«Я маю статус свідка. Навіть правоохоронцям досить складно буде «викрутити» там якийсь інший статус. Подивимося, як розвиватиметься ситуація»

Радіо Свобода звернулись до Державного бюро розслідувань України із проханням прокоментувати, чи підтверджує ДБР факт проведення слідчих дій (обшуків) у Володимира Кудрицького та у рамках якого кримінального провадження вони відбувались. Станом на момент виходу новини відповіді від ДБР не надійшло.

21 жовтня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшук у Кудрицього. За даними ЗМІ, обшуки відбулися також в «Укренерго» та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.

У вересні минулого року більшість членів наглядової ради вирішили достроково припинити повноваження голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Він заявив, що в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації «Укренерго».

Після цього голова наглядової ради «Укренерго» Даніель Доббені та член наглядової ради Педер Андерсен подали заяви про дострокове припинення повноважень і заявили, що «рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим а, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав».

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки звернувся до голови правління «Укренерго» з вимогою написати заяву про звільнення за власним бажанням через, нібито, поганий захист обʼєктів «Укренерго». Кудрицький написав у своєму фейсбуці, що його звільнення не повʼязане із захистом обʼєктів.

Відео на тему: