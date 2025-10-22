У четвер графіки погодинних відключень світла діятимуть майже весь день

У всіх областях України з 07:00 до 23:00 23 жовтня діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів - графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

У разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково.