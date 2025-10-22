Авторизация

У четвер графіки погодинних відключень світла діятимуть майже весь день

 

У всіх областях України з 07:00 до 23:00 23 жовтня діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів - графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

У разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

