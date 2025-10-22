Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 23:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У четвер графіки погодинних відключень світла діятимуть майже весь день
23:16 22.10.2025 |
У всіх областях України з 07:00 до 23:00 23 жовтня діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.
"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів - графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно", - йдеться у повідомленні.
Крім того, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
У разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Шведський оборонний гігант Saab планує виробляти системи ППО в Україні
|Прем'єр Швеції допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом 3 років
|Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала ще €46,1 мільйона від ЄІБ на розвиток міст
|У четвер графіки погодинних відключень світла діятимуть майже весь день
|Шведський оборонний гігант Saab планує виробляти системи ППО в Україні
|Обсяги контрольованих операцій зросли на третину – податкова
|Канадська Black Iron планує почати мінімальні роботи в Україні, щоб не втратити ліцензію
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,67 грн/л, на дизельне пальне - залишається на рівні 55,83 грн/л
Бізнес
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц