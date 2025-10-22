Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія надає додаткове фінансування для забезпечення енергетичної безпеки України

 

Норвегія виділяє ще 1,5 млрд норвезьких крон на забезпечення України електроенергією та теплом. Підтримка надається у співпраці з ЄС і допоможе забезпечити енергетичні потреби країни перед четвертою зимою повномасштабної війни, повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

"Україна стикається з черговою складною зимою, а доступ до електроенергії є нестабільним. Разом з ЄС ми активізуємо наші зусилля, щоб забезпечити доступ українських домогосподарств, підприємств та установ до енергії. Це важливо як для окремих українців, так і для того, щоб суспільство продовжувало рухатися вперед", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Підтримка надається в рамках програми ЄС "Інвестиційні рамки для України", яка спрямована на мобілізацію державних і приватних інвестицій для відновлення України після руйнувань, спричинених російською агресивною війною. Програма є частиною Українського фонду, який є основою для всієї цивільної підтримки України з боку ЄС. Це перший раз, коли Україна отримала підтримку від Норвегії безпосередньо через цю програму.

"Україна потребує стабільного та достатнього доступу до енергії, щоб підтримувати рух суспільства, поки триває боротьба. Співпрацюючи з ЄС, ми гарантуємо, що ця підтримка допоможе забезпечити енергетичну безпеку України", - наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Зазначається, що внесок є частиною програми Нансена для України і доповнює попередню підтримку на закупівлю газу у 2025 році. Таким чином, Норвегія підтримала Україну на загальну суму 6,1 млрд норвезьких крон на імпорт газу з 2022 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7425  0,01 0,02 41,7500  0,02 0,04
EUR 48,3850  0,09 0,18 48,4200  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес