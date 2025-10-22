«Укренерго»: Найскладніша ситуація зі світлом — на Сумщині та Чернігівщині

Найскладнішою ситуація з енергопостачанням залишається в Сумській та Чернігівській областях. Хоча після російських атак аварійні відключення діють у більшості регіонів України.

Про це повідомили в «Укренерго».

За даними Міненерго, уночі проти 22 жовтня війська рф масовано атакували енергетичну інфраструктуру в декількох областях, внаслідок чого на ранок були знеструмлені споживачі.

Енергетики наголошують: аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація.

Станом на 9:00 «Сумиобленерго» повідомило, що графіки аварійних відключень ввели для всіх черг у регіоні. На Чернігівщині також діють графіки - як погодинні, так і аварійні.

Через наслідки попередніх російських обстрілів в усіх регіонах України із 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. В «Укренерго» закликають ощадливо споживати електроенергію в тих, у кого вона є. Зокрема, максимально обмежити користування потужними електроприладами.