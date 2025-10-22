Фінансові новини
«Укренерго»: Найскладніша ситуація зі світлом — на Сумщині та Чернігівщині
12:08 22.10.2025
Найскладнішою ситуація з енергопостачанням залишається в Сумській та Чернігівській областях. Хоча після російських атак аварійні відключення діють у більшості регіонів України.
Про це повідомили в «Укренерго».
За даними Міненерго, уночі проти 22 жовтня війська рф масовано атакували енергетичну інфраструктуру в декількох областях, внаслідок чого на ранок були знеструмлені споживачі.
Енергетики наголошують: аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація.
Станом на 9:00 «Сумиобленерго» повідомило, що графіки аварійних відключень ввели для всіх черг у регіоні. На Чернігівщині також діють графіки - як погодинні, так і аварійні.
Через наслідки попередніх російських обстрілів в усіх регіонах України із 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Споживання електроенергії тримається на високому рівні. В «Укренерго» закликають ощадливо споживати електроенергію в тих, у кого вона є. Зокрема, максимально обмежити користування потужними електроприладами.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026
|Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
|Рютте несподівано їде до Трампа
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
