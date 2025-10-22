Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 10:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення - Укренерго
09:03 22.10.2025 |
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.
Як передає Укрінформ, про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Фейсбуці.
Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - закликали в Укренерго.
РФ усю ніч завдавала ударів по об'єктах енергетики України - Міненерго
Російська армія усю ніч завдавала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила у Фейсбуці.
"Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується. Усі подробиці згодом", - зазначила Гринчук.
За її словами, щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ
|Чехія стане першою країною, яка подарує Україні супутник
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За три роки Укрнафта дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D-сейсміки
|«Укренерго» з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС
|У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення - Укренерго
|Нафта подорожчала більш ніж на 1% через ризики з постачанням та торговельні переговори між США і Китаєм
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,9 мільярда
|Українці почали сплачувати більше податку на нерухомість
|Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6 - топ-менеджер
Бізнес
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути