Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення - Укренерго

 

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.

Як передає Укрінформ, про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Фейсбуці.

Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - закликали в Укренерго.

РФ усю ніч завдавала ударів по об'єктах енергетики України - Міненерго

Російська армія усю ніч завдавала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила у Фейсбуці.

"Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується. Усі подробиці згодом", - зазначила Гринчук.

За її словами, щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3472  0,01 0,04 41,9828  0,05 0,11
EUR 48,2633  0,07 0,14 48,9233  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7350  0,05 0,13 41,7650  0,05 0,13
EUR 48,4700  0,08 0,16 48,5000  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес