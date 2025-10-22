У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення - Укренерго

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.

Як передає Укрінформ, про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Фейсбуці.

Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - закликали в Укренерго.

РФ усю ніч завдавала ударів по об'єктах енергетики України - Міненерго

Російська армія усю ніч завдавала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила у Фейсбуці.

"Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується. Усі подробиці згодом", - зазначила Гринчук.

За її словами, щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи.