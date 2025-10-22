Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Westinghouse має намір активізувати будівництво ХАЕС-5,6 відразу після закінчення війни – топменеджер компанії

 

Проєкт будівництва енергоблоків №5,6 з американськими реакторами AP-1000 на Хмельницький АЕС наразі перебуває в активній фазі планування, і відразу після закінчення війни Westinghouse має намір швидко розпочати їх зведення, передає Енергореформа.

Про це повідомив президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман (Dan Lipman).

"Прогресу з будівництвом ХАЕС-5,6, як такого, на жаль, наразі немає, тому що триває війна (...). Але щойно війна завершиться, ми почнемо це робити і можу вас запевнити, що я буду першим з представників Westinghouse, хто приїде в Україну", - сказав Ліпман в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, побудова енергоблоків на ХАЕС потребує значного обсягу підготовки, і наразі Westinghouse працює разом з НАЕК "Енергоатом", щоб визначити, які дії необхідні на початку проєкта, щоб він потім міг ефективно рухатися далі.

Окрім того, Westinghouse дуже тісно співпрацює з Американським експортно-імпортним банком (Ex-Im Bank) в питанні фінансування ХАЕС-5,6, яке буде необхідне для того, аби розпочати наступний, а саме інженерний етап проєкту.

Як зазначив Ден Ліпман, реалізації проєкту будівництва ХАЕС-5,6 активно сприяє уряд США.

"Як президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse, я багато спілкуюся і працюю з представниками уряду США, ледь не кожен день. Тому мої контакти в Адміністрації США, Департаменті енергетики, Департаменті комерції та в Білому домі - це люди, з якими я часто спілкуюся. І кожен з них детально знає про наші відносини з Україною, з "Енергоатомом", - пояснив він.

За словами топ-менеджера, кожен з його особистих співрозмовників в американському уряді підтримує майбутній експорт технології Westinghouse AP-1000 для України, щойно завершиться війна.

"Я б сказав, що всі розуміють: коли війна закінчиться, Україні потрібно буде докладати значних зусиль для відбудови, а енергоінфраструктура, насамперед, ядерна енергетика буде важливою частиною цієї відбудови", - наголосив Ден Ліпман.

Як повідомляла Енергореформа, "Енергоатом" і Westinghouse домовилися про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР-1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було розпочато проєкт будівництва інфраструктури першого енергоблока АР-1000 - ХАЕС-5, планується будівництво ХАЕС-6 за цією технологією.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7350  0,05 0,13 41,7650  0,05 0,13
EUR 48,4700  0,08 0,16 48,5000  0,08 0,16

