Westinghouse має намір активізувати будівництво ХАЕС-5,6 відразу після закінчення війни – топменеджер компанії

Проєкт будівництва енергоблоків №5,6 з американськими реакторами AP-1000 на Хмельницький АЕС наразі перебуває в активній фазі планування, і відразу після закінчення війни Westinghouse має намір швидко розпочати їх зведення, передає Енергореформа.

Про це повідомив президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман (Dan Lipman).

"Прогресу з будівництвом ХАЕС-5,6, як такого, на жаль, наразі немає, тому що триває війна (...). Але щойно війна завершиться, ми почнемо це робити і можу вас запевнити, що я буду першим з представників Westinghouse, хто приїде в Україну", - сказав Ліпман в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, побудова енергоблоків на ХАЕС потребує значного обсягу підготовки, і наразі Westinghouse працює разом з НАЕК "Енергоатом", щоб визначити, які дії необхідні на початку проєкта, щоб він потім міг ефективно рухатися далі.

Окрім того, Westinghouse дуже тісно співпрацює з Американським експортно-імпортним банком (Ex-Im Bank) в питанні фінансування ХАЕС-5,6, яке буде необхідне для того, аби розпочати наступний, а саме інженерний етап проєкту.

Як зазначив Ден Ліпман, реалізації проєкту будівництва ХАЕС-5,6 активно сприяє уряд США.

"Як президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse, я багато спілкуюся і працюю з представниками уряду США, ледь не кожен день. Тому мої контакти в Адміністрації США, Департаменті енергетики, Департаменті комерції та в Білому домі - це люди, з якими я часто спілкуюся. І кожен з них детально знає про наші відносини з Україною, з "Енергоатомом", - пояснив він.

За словами топ-менеджера, кожен з його особистих співрозмовників в американському уряді підтримує майбутній експорт технології Westinghouse AP-1000 для України, щойно завершиться війна.

"Я б сказав, що всі розуміють: коли війна закінчиться, Україні потрібно буде докладати значних зусиль для відбудови, а енергоінфраструктура, насамперед, ядерна енергетика буде важливою частиною цієї відбудови", - наголосив Ден Ліпман.

Як повідомляла Енергореформа, "Енергоатом" і Westinghouse домовилися про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР-1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було розпочато проєкт будівництва інфраструктури першого енергоблока АР-1000 - ХАЕС-5, планується будівництво ХАЕС-6 за цією технологією.