Міненерго: російські дрони блокують відновлення світла у Чернігівській області

 

Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не можуть розпочати роботи з відновлення електропостачання через російські дрони, повідомило Міністерство енергетики України вранці 21 жовтня.

За словами голови правління Укренерго Віталій Зайченка, в Чернігівській області зараз найскладніша ситуація зі світлом через атаки "шахедів" на об'єкти енергетики.

"Це не аварійне відключення, це втрата живлення споживачів через знищення енергетичної інфраструктури", - пояснив він в ефірі єдиного телемарафону.

У Міністерстві енергетики заявили, що російські безпілотники цілодобово кружляють над пошкодженими енергетичними об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення ремонтних робіт.

"Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає", - заявило міністерство.

"У районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей. На тлі цих варварських дій, заяви російського керівництва про те, що їхні цілі - лише військові, виглядають особливо брехливо", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Бізнес