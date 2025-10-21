Фінансові новини
Атака РФ на енергетику: в усіх областях запровадили графіки обмеження потужності для бізнесу
11:54 21.10.2025 |
У вівторок, 21 жовтня, із 16:00 до 20:00 по всій Україні діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"Через наслідки попередніх російських обстрілів сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 20:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.
Через масовану атаку на енергетику на ранок є масштабні знеструмлення споживачів на Чернігівщині: без світла залишився Чернігів та значна частина області. При цьому початку аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через перебування в небі чергових російських ударних БПЛА.
"Як тільки дозволять безпекові умови - перезаживлення споживачів розпочнеться невідкладно", - наголосили в Укренерго.
Повідомляється також, що станом на 9:30 споживання електроенергії в Україні було на 1,4% нижче порівняно з 20 жовтня. Причиною цього є встановлення сонячної погоди у західних та частині південних областей України. Це зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Водночас, рівень споживання електрики залишається високим.
"Упродовж доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно до 22:00", - радить оператор енергосистеми.
Як повідомлялося, 20 жовтня в усіх областях із 6:00 до 22:00 діяли графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.
