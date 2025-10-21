Фінансові новини
- |
- 21.10.25
- |
- 03:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія змінила тактику атак: б'є по енергетиці за регіональним принципом – Міненерго
23:36 20.10.2025 |
Росія почала завдавати ударів по об'єктах енергетики та розподілу газу за регіональним принципом, сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник у понеділок на форумі "Енергія, що тримає Україну".
"Якщо раніше ворог намагався роз'єднати систему, розбалансувати, то сьогодні він зосереджується на атаках за регіональним принципом", - сказав він.
"Аналогічно і в природному газі. Ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт. Вони не є стратегічними, для них є байпаси, але все одно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт теплозабезпечення чи інші", - сказав заступник міністра.
Він додав, що для атак використовується велика кількість повітряних засобів, щоб перевантажити протиповітряну оборону.
Він додав, що для атак використовується велика кількість повітряних засобів, щоб перевантажити протиповітряну оборону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні
|Новокуйбишевський НПЗ припинив роботу після атаки дронів - Reuters
|В Оренбурзі знову загорівся атакований напередодні завод «Газпрому»
|Рада ЄС погодила відмову від газу з РФ з 2028 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Росія змінила тактику атак: б'є по енергетиці за регіональним принципом – Міненерго
|Імпорт електроенергії в Україну за тиждень зріс на 64%
|Падіння виробництва агропродукції за 9 міс.-2025 прискорилося до 14% - Держстат
|Фонд держмайна знову виставляє на продаж 97,5% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату
|Україна вже експортувала понад 8 мільйонів тонн зерна
|Уряд виділив ₴6 мільярдів із резервного фонду на захист критичної інфраструктури
Бізнес
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох