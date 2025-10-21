Росія змінила тактику атак: б'є по енергетиці за регіональним принципом – Міненерго

Росія почала завдавати ударів по об'єктах енергетики та розподілу газу за регіональним принципом, сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник у понеділок на форумі "Енергія, що тримає Україну".

"Якщо раніше ворог намагався роз'єднати систему, розбалансувати, то сьогодні він зосереджується на атаках за регіональним принципом", - сказав він.

"Аналогічно і в природному газі. Ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт. Вони не є стратегічними, для них є байпаси, але все одно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт теплозабезпечення чи інші", - сказав заступник міністра.

Він додав, що для атак використовується велика кількість повітряних засобів, щоб перевантажити протиповітряну оборону.

