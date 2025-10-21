Авторизация

Росія змінила тактику атак: б'є по енергетиці за регіональним принципом – Міненерго

 

Росія почала завдавати ударів по об'єктах енергетики та розподілу газу за регіональним принципом, сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник у понеділок на форумі "Енергія, що тримає Україну".

"Якщо раніше ворог намагався роз'єднати систему, розбалансувати, то сьогодні він зосереджується на атаках за регіональним принципом", - сказав він.

"Аналогічно і в природному газі. Ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт. Вони не є стратегічними, для них є байпаси, але все одно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт теплозабезпечення чи інші", - сказав заступник міністра.

Він додав, що для атак використовується велика кількість повітряних засобів, щоб перевантажити протиповітряну оборону.

Він додав, що для атак використовується велика кількість повітряних засобів, щоб перевантажити протиповітряну оборону.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

