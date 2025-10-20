Імпорт електроенергії в Україну за тиждень зріс на 64%

За робочий тиждень 13-17 жовтня до енергосистеми України було імпортовано 56,5 тис. МВт-год, що на 64% більше, ніж тижнем раніше (34 тис. МВт-год).

Як пише ExPro, попит на електроенергію з Європейського Союзу стабільно зростає, проте використання доступних перетинів залишається далеким від максимального.

Як зазначається, такі тенденції можуть посилитися після запровадження обмежень споживання для промисловості.

На початку жовтня повідомлялося, що імпорт електроенергії в Україну за вересень цього року знизився на 47% порівняно з попереднім місяцем - до майже 140 тис. МВт-год. Порівняно з вереснем минулого року імпорт електроенергії скоротився майже на 70%. При цьому у вересні 2025 року Україна експортувала 635 тис. МВт-год електроенергії, що на 41% більше за обсяги серпня. Показник є рекордним з початку інтеграції з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Як повідомлялося, Україна за перше півріччя 2025 року імпортувала енергоресурсів на суму $4,86 млрд, тоді як доходи від експорту склали лише $0,12 млрд. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року витрати на імпорт зросли на 14,4%, а доходи від експорту - на 20,6%.

Нагадаємо, в п'ятницю, 17 жовтня, "Укренерго" вперше з лютого ввело обмеження для промисловості протягом усього дня.

У четвер, 16 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей запроваджені аварійні відключення світла.