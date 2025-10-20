Фінансові новини
- 20.10.25
- 18:33
RSS
мапа сайту
Уряд виділив ₴6 мільярдів із резервного фонду на захист критичної інфраструктури
17:27 20.10.2025 |
Кабінет міністрів виділить понад 6 млрд гривень з резервного фонду держбюджету на заходи щодо зміцнення обороноздатності держави та запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в урядовому розпорядженні № 1135-р від 18 жовтня 2025 року.
Згідно з документом, кошти буде спрямовано на будівництво захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури у паливно-енергетичному секторі, підсекторі залізничного транспорту, зокрема, захист тягових підстанцій з напругою 110-150 кВ, а також у системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
Із передбачених 6,009 млрд грн Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури отримає майже 800,5 млн грн для потреб АТ «Укрзалізниця». Ще понад 5,2 млрд грн буде розподілено між обласними державними (військовими) адміністраціями, перелік яких визначено окремим додатком до розпорядження.
Так, відповідальні органи мають у встановлені строки узгодити з профільними міністерствами та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури перелік об'єктів критичної інфраструктури, що підлягатимуть захисту, а також деталізований перелік витрат.
До 26 грудня 2025 року відповідальні установи мають подати звіт про використання коштів до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерства фінансів і Державної казначейської служби.
