Енергетичні компанії США хочуть вийти на український ринок - Зеленський
16:52 20.10.2025 |
Американці витісняють російський газ з Європи, у цьому допомогла Україна, енергетичні компанії США хочуть вийти і на український ринок, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Американці все одно повністю витіснять російський газ з Європи. Ми маємо зрозуміти - не зважаючи на ті чи інші домовленості тощо - Росія Європу програла американцям. Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.
Він навів приклад двостороннього газового проєкту з США: "як варіант, ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього".
За його словами, Україна презентувала цей газовий проєкт і в Білому домі, і американським компаніям.
Другий проєкт, за словами Зеленського - це атомна енергетика.
"Є 15 блоків (енергетичних блоків на українських атомних електростанціях - ІФ-У). З шістьма треба вирішувати, вони тимчасово окуповані, але в нас є домовленість з Westinghouse. І є фінансовий ресурс, який хоче заходити в цей проєкт зі Сполученими Штатами. Ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями", - повідомив президент.
Водночас, у США є великий інтерес щодо нафти.
"У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ - нуль, і російська нафта - нуль", - пояснив Зеленський.
