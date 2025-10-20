Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 18:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник «Укренерго»
15:59 20.10.2025 |
Встановлена пропускна спроможність міждержавних перетинів ліній електропередачі та імпортний потенціал дозволяють повністю забезпечити електричною енергією українських промислових споживачів, наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.
"Потужності наших інтерконнекторів було б достатньо щоб забезпечити нашу промисловість імпортною електроенергією", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини" у понеділок.
Таким чином, як прокоментували слова CEO в НЕК "Укренерго", збільшення обсягу направленого імпорту електроенергії промисловістю та бізнесом могло б убезпечити їх від вимушеного застосування заходів обмеження.
"Імпорт відбувається кожного дня, але на мою думку цей імпорт є недостатнім, саме через це сьогодні введені з 6:00 до 22:00 графіки обмеження потужності для промислових підприємств - тому, що потужностей в енергосистемі все ще не вистачає після російських ударів", - зазначив своєю чергою Зайченко.
Він нагадав промспоживачам, що при імпорті підприємством електроенергії на рівні не менше, ніж 60% від обсягів споживання, споживач буде захищений від ймовірного застосування погодинних відключень. Таку можливість бізнесу та промспоживачам надає, зокрема, постанова Кабінету міністрів України від 26 листопада 2024 року №1342 "Про внесення змін до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні".
Як повідомлялося, у понеділок в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність можливості імпорту електроенергії з країн ЄС з 1 грудня 2024 року з 1,7 до 2,1 ГВт.
Україна також додатково має можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС у режимі аварійної допомоги.
Своєю чергою з березня 2025 року європейські оператори системи передачі мають можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС, Україною та Молдовою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС погодила відмову від газу з РФ з 2028 року
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС пропонують новий план для розблокування вступу України та інших: приєднатися без повного права голосу — FT
|В ЄС пропонують змінити правила, щоб прискорити вступ нових країн - Politico
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Імпорт електроенергії в Україну за тиждень зріс на 64%
|Падіння виробництва агропродукції за 9 міс.-2025 прискорилося до 14% - Держстат
|Фонд держмайна знову виставляє на продаж 97,5% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату
|Україна вже експортувала понад 8 мільйонів тонн зерна
|Уряд виділив ₴6 мільярдів із резервного фонду на захист критичної інфраструктури
|Промисловість і торгівля забезпечили третину податкових надходжень
Бізнес
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох