Україна втратила 55% видобутку газу через російські удари, – голова НБУ

Україні потрібна подальша ефективна програма з МВФ і підтримка партнерів, оскільки війна інтенсифікується, а Росія б'є по енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив у Вашингтоні на засіданні Регіональної групи МВФ.

За його словами, зараз 55% українського газовидобутку недоступні - країна наближається до складної зими. Лише за червень-липень Україну атакували 11 739 дронів, 433 балістичні та крилаті ракети, загинули 518 цивільних, понад 1 500 - поранені.

Пишний наголосив, що нова програма МВФ на 2026-2029 роки має стати логічним продовженням чинної, відкритої у березні 2023 року.

"Ми пройшли рекордні вісім переглядів програми, змогли стабілізувати макрофінансову ситуацію, втримати під контролем інфляцію, забезпечити відновлення економіки та зміцнити фінансову систему країни. Відмовилися від емісійного фінансування дефіциту бюджету, активізувавши для цього внутрішні ресурси та згенерувавши навколо України рекордну міжнародну допомогу. Усе це сміливо можна записувати в актив МВФ", - зазначив голова Нацбанку.

На думку Пишного, нова програма має враховувати продовження війни і надзвичайно високу невизначеність. Він також розраховує, що її основою стане рішення про відкриття репараційної позики для України.

Раніше повідомлялось, що Україна наполягає на отриманні "репараційного кредиту" від ЄС та країн "Великої сімки" без необхідності виконувати будь-які умови та хоче самостійно визначати напрямки використання цих коштів.

Про це наголосив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі фінансового блоку країн у Вашингтоні. Він також нагадав, що непокриті потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки оцінюються у близько $60 млрд.