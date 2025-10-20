Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки у серпні профінансували проєкти з розбудови 116 МВт нової енергогенерації – НБУ

 

Українські банки з червня 2024 року до 1 жовтня 2025 року, за даними Національного банку України (НБУ), профінансували проєкти бізнесу з розбудови генерації потужністю 1,142 ГВт, за серпень приріст становив 11,3%, або 116 МВт.

Як уточнив Нацбанк, станом на 1 жовтня 2025 року також профінансовано проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла на 416 МВт, за серпень цей показник збільшився на 3,5%, або на 14 МВт.

Загалом в межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих атак Росії, з червня 2024 року банки профінансували проєкти в 21 області України на 30,1 млрд грн. У тому числі видано понад 2 тис. кредитів бізнесу на 28,3 млрд грн і понад 11 тис. кредитів населенню на 1,8 млрд грн.

З урахуванням раніше оголошених даних, в вересні загальний обсяг фінансування зріс на 11,1%, або на 3 млрд грн, у тому числі бізнесу - на 11%, або 2,8 млрд грн, населенню - на 12,5%, або 0,2 млрд грн.

Станом на 1 жовтня валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам із урахуванням погашення становив 19,4 млрд грн, що на 8,4%, або 1,5% більше, ніж на 1 вересня. Портфель кредитів фізичних осіб зріс на 7,7% - з 1,3 млрд грн до 1,4 млрд грн.

Як повідомлялося, для стимулювання банківського кредитування енергетики НБУ переглянув вимоги до оцінки кредитних ризиків і підвищив коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття в заставу.

У свою чергу 17 найбільших банків 26 червня 2024 року підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес