Банки у серпні профінансували проєкти з розбудови 116 МВт нової енергогенерації – НБУ

Українські банки з червня 2024 року до 1 жовтня 2025 року, за даними Національного банку України (НБУ), профінансували проєкти бізнесу з розбудови генерації потужністю 1,142 ГВт, за серпень приріст становив 11,3%, або 116 МВт.

Як уточнив Нацбанк, станом на 1 жовтня 2025 року також профінансовано проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла на 416 МВт, за серпень цей показник збільшився на 3,5%, або на 14 МВт.

Загалом в межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих атак Росії, з червня 2024 року банки профінансували проєкти в 21 області України на 30,1 млрд грн. У тому числі видано понад 2 тис. кредитів бізнесу на 28,3 млрд грн і понад 11 тис. кредитів населенню на 1,8 млрд грн.

З урахуванням раніше оголошених даних, в вересні загальний обсяг фінансування зріс на 11,1%, або на 3 млрд грн, у тому числі бізнесу - на 11%, або 2,8 млрд грн, населенню - на 12,5%, або 0,2 млрд грн.

Станом на 1 жовтня валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам із урахуванням погашення становив 19,4 млрд грн, що на 8,4%, або 1,5% більше, ніж на 1 вересня. Портфель кредитів фізичних осіб зріс на 7,7% - з 1,3 млрд грн до 1,4 млрд грн.

Як повідомлялося, для стимулювання банківського кредитування енергетики НБУ переглянув вимоги до оцінки кредитних ризиків і підвищив коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття в заставу.

У свою чергу 17 найбільших банків 26 червня 2024 року підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури.