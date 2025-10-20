Уряд ухвалив низку рішень щодо посилення захисту енергетики

Кабінет міністрів створив Координаційний центр інженерного захисту та ухвалив рішення, спрямовані на пришвидшення будівництва захисних споруд на енергетичних об'єктах.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Телеграмі.

"На позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об'єктів ефективнішим. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження", - написала Свириденко.

Зокрема, створено Координаційний центр інженерного захисту, який об'єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Він визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об'єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Роботу центру куруватимуть віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

Уряд також оновив перелік пріоритетних державних видатків, що дозволить Держказначейству швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об'єктів, щоб вони працювали навіть під час атак. Крім того, Кабмін скоротив процедурну частину будівництва захисних споруд - від погодження до укладення договорів.

Урядовці також спрямували додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці. "Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем - від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики", - додала Свириденко.

