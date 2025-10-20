Фінансові новини
Уряд ухвалив низку рішень щодо посилення захисту енергетики
09:37 20.10.2025 |
Кабінет міністрів створив Координаційний центр інженерного захисту та ухвалив рішення, спрямовані на пришвидшення будівництва захисних споруд на енергетичних об'єктах.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Телеграмі.
"На позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об'єктів ефективнішим. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження", - написала Свириденко.
Зокрема, створено Координаційний центр інженерного захисту, який об'єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Він визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об'єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Роботу центру куруватимуть віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.
Уряд також оновив перелік пріоритетних державних видатків, що дозволить Держказначейству швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об'єктів, щоб вони працювали навіть під час атак. Крім того, Кабмін скоротив процедурну частину будівництва захисних споруд - від погодження до укладення договорів.
Урядовці також спрямували додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці. "Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем - від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики", - додала Свириденко.
