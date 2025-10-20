Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд ухвалив низку рішень щодо посилення захисту енергетики

Уряд ухвалив низку рішень щодо посилення захисту енергетики

 

Кабінет міністрів створив Координаційний центр інженерного захисту та ухвалив рішення, спрямовані на пришвидшення будівництва захисних споруд на енергетичних об'єктах.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Телеграмі.

"На позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об'єктів ефективнішим. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження", - написала Свириденко.

Зокрема, створено Координаційний центр інженерного захисту, який об'єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Він визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об'єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Роботу центру куруватимуть віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

Уряд ухвалив низку рішень щодо посилення захисту енергетики

 

Уряд також оновив перелік пріоритетних державних видатків, що дозволить Держказначейству швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об'єктів, щоб вони працювали навіть під час атак. Крім того, Кабмін скоротив процедурну частину будівництва захисних споруд - від погодження до укладення договорів.

Урядовці також спрямували додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці. "Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем - від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики", - додала Свириденко.

Відео на тему:
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес