НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна та Польща можуть співпрацювати в проєктах SMR – глава «Українського ядерного форуму»

 

Спільними україно-польськими проєктами в галузі енергетики можуть бути малі модульні реактори (ММР, SMR), для яких потенційно можна використати інфраструктуру ТЕС, передає Енергореформа.

Так вважає генеральний директор Асоціації "Український ядерний форум" Ігор Дір.

"Ми з вами Європейський Союз вступаємо, тому, найімовірніше, відбудовувати (зруйновані) ТЕС не будемо. Але використати інфраструктуру можемо, щоб на базі цих майданчиків розмістити малі модульні реактори", - сказав Дір на Polish Business Breakfast у рамках Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) 17 жовтня.

Він зазначив, що українські ТЕС, на жаль, у фокусі атак РФ, а Польша закриває теплову генерацію у зв'язку з виконанням вимог ЄС щодо зменшення вуглецевих викидів.

За його словами, Польща розглядає сценарії побудови SMR, а енергетичні проєкти - у пріоритеті фінансування з боку партнерів.
Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

