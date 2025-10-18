Україна та Польща можуть співпрацювати в проєктах SMR – глава «Українського ядерного форуму»

Спільними україно-польськими проєктами в галузі енергетики можуть бути малі модульні реактори (ММР, SMR), для яких потенційно можна використати інфраструктуру ТЕС, передає Енергореформа.

Так вважає генеральний директор Асоціації "Український ядерний форум" Ігор Дір.

"Ми з вами Європейський Союз вступаємо, тому, найімовірніше, відбудовувати (зруйновані) ТЕС не будемо. Але використати інфраструктуру можемо, щоб на базі цих майданчиків розмістити малі модульні реактори", - сказав Дір на Polish Business Breakfast у рамках Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) 17 жовтня.

Він зазначив, що українські ТЕС, на жаль, у фокусі атак РФ, а Польша закриває теплову генерацію у зв'язку з виконанням вимог ЄС щодо зменшення вуглецевих викидів.

За його словами, Польща розглядає сценарії побудови SMR, а енергетичні проєкти - у пріоритеті фінансування з боку партнерів.