Фінансові новини
- |
- 17.10.25
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сибіга анонсував допомогу енергосистемі України від Словаччини на 500 тисяч євро
17:43 17.10.2025 |
Під час міжурядових консультацій у словацькому місті Кошице Словаччина оголосила про виділення пакета допомоги енергетичній системі України на 500 тисяч євро.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Х.
Сибіга написав, що під час консультацій подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та вступу України до ЄС - "разом з Молдовою і без роз'єднання".
"Я поінформував словацького колегу про останні атаки Росії на нашу енергетичну інфраструктуру та цивільне населення. І я вдячний йому за своєчасне оголошення про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 тисяч євро", - додав він.
За словами глави МЗС, словацька сторона також виділить 300 тисяч євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі.
"Я також подякував Словаччині за надання відпочинку та літніх канікул українським дітям", - написав Сибіга.
Нагадаємо, 17 жовтня у словацькому Кошице відбулись спільні міжурядові українсько-словацькі консультації.
За їхніми підсумками премʼєр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що хоче мати хороші відносини з усіма країнами, що зацікавлені ладнати зі Словаччиною, зокрема і з Україною, і з Росією.
Також Фіцо сказав, що наступні українсько-словацькі міжурядові консультації відбудуться в Україні, і він пообіцяв на них приїхати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Великий вибух» в обороні ЄС: Україна в епіцентрі
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,74 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,89 грн/л
|Сибіга анонсував допомогу енергосистемі України від Словаччини на 500 тисяч євро
|Бюджетний комітет рекомендував до І читання Бюджет-2026 року
|Свириденко до Фіцо: у нас дійсно складна зима, і ми розраховуємо на вашу підтримку
|Британська компанія планує купити нафтогазову ліцензію в Україні
|Нафта залишається в мінусі, Brent торгується на рівні $60,9 за барель
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками