Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Свириденко до Фіцо: у нас дійсно складна зима, і ми розраховуємо на вашу підтримку

 

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що Україна розраховує на підтримку Словаччини в проходженні зимового періоду.

"У нас дійсно складна зима, і ми розраховуємо на вашу підтримку. Мені здається, що наші команди в частині енергетики сьогодні досягли помітного успіху щодо конкретних проєктів взаємовигідного використання нашої інфраструктури", - сказала Свириденко по результатам спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю.

Вона наголосила, що координація з питань енергетичної безпеки допоможе країнам пройти через складний період.

Також вона подякувала Словаччині за рішення виділити додаткові кошти на підтримку української енергетичної інфраструктури і укриттів.

Як повідомлялося, прем'єр Юлія Свириденко заявила про готовність України працювати над убезпеченням Словаччини від будь яких ризиків постачання енергоносіїв та створенням нового регіонального енергетичного хаба.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес