UNIMOT виходить на український енергоринок
14:18 17.10.2025 |
Польський концерн UNIMOT розширить діяльність в Україні за рахунок електроенергетичної галузі. Про це enkorr повідомив засновник і CEO концерну Адам Сікорський під час польсько-українського бізнес-сніданку в Києві.
Серед запланованих проєктів - створення сонячної електростанції й системи збереження енергії, а також відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури у рамках міжнародних проєктів.
Реалізацією програми в Україні займеться одна з компаній групи «UNIMOT Україна».
«Я вважаю, що саме зараз варто інвестувати в Україну», - зазначив А.Сікорський.
У рамках заходу компанія підписала договір про співпрацю з «Еко-Оптіма», великим провайдером рішень у сфері відновлювальної електроенергії. До кінця року планується створити СП.
Окрім ринку нафтопродуктів, UNIMOT є активним гравцем на ринку електроенергії й природного газу Польщі, а також постачальником енергетичного обладнання.
