UNIMOT виходить на український енергоринок

Польський концерн UNIMOT розширить діяльність в Україні за рахунок електроенергетичної галузі. Про це enkorr повідомив засновник і CEO концерну Адам Сікорський під час польсько-українського бізнес-сніданку в Києві.

Серед запланованих проєктів - створення сонячної електростанції й системи збереження енергії, а також відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури у рамках міжнародних проєктів.

Реалізацією програми в Україні займеться одна з компаній групи «UNIMOT Україна».

«Я вважаю, що саме зараз варто інвестувати в Україну», - зазначив А.Сікорський.

У рамках заходу компанія підписала договір про співпрацю з «Еко-Оптіма», великим провайдером рішень у сфері відновлювальної електроенергії. До кінця року планується створити СП.

Окрім ринку нафтопродуктів, UNIMOT є активним гравцем на ринку електроенергії й природного газу Польщі, а також постачальником енергетичного обладнання.