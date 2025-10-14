Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 10:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японія продовжить підтримувати Україну у зміцненні енергетичної стійкості – Міненерго
09:58 14.10.2025 |
Японія продовжить надавати підтримку Україні для посилення енергетичної стійкості, зокрема у сфері відновлення інфраструктури та захисту енергетичних об’єктів, повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.
"Партнери чітко розуміють важливість допомоги енергетичному сектору України в умовах постійних атак росії", – зазначила Гринчук за підсумками зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме та представниками JICA Ukraine Office.
За її словами, під час зустрічі обговорювалися наслідки останніх обстрілів, хід відновлення енергетичної інфраструктури та пріоритети у сфері енергетичної безпеки.
"Для нас наразі у пріоритеті – швидке нарощування резервів обладнання та захист енергетичних об’єктів", – підкреслила міністр.
Сторони домовилися прискорити постачання вже запланованої Японією допомоги для енергетичного сектору України, а також розглянули можливості залучення японських компаній до співпраці.
Гринчук подякувала Японії за постійну підтримку та оперативну допомогу, зокрема через ПРООН в Україні та JICA, яка сприяє розвитку децентралізованої генерації та стабільній роботі енергосистеми.
"Вдячна Японії за міцне партнерство у найважчі для нашої країни часи. Солідарність Японії та, зокрема, оперативна допомога JICA та UNDP Ukraine відіграють для нас важливу роль у посиленні енергетичної інфраструктури, розвитку децентралізованої генерації та забезпеченні стабільної роботи енергосистеми", – наголосила вона.
Міністр також зазначила, що завдяки підтримці Японії українська сторона має додаткову можливість забезпечувати постачання електроенергії до домогосподарств і оперативно відновлювати пошкоджені потужності у різних регіонах, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Херсоні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
ТОП-НОВИНИ
|Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Японія продовжить підтримувати Україну у зміцненні енергетичної стійкості – Міненерго
|Цьогоріч «податок на Google» приніс бюджету України ₴10,6 мільярда
|Уряд підвищив пільгові ціни на газ для окремих споживачів
|Ціни на нафту зростають на тлі пом'якшення торговельних напружень між США і Китаєм
|Підприємці отримали 1,2 мільярда за тиждень за програмою «5-7-9%»
|Уряд дозволив виробникам зброї використовувати технології, що належать Міноборони
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ