НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японія продовжить підтримувати Україну у зміцненні енергетичної стійкості – Міненерго

 

Японія продовжить надавати підтримку Україні для посилення енергетичної стійкості, зокрема у сфері відновлення інфраструктури та захисту енергетичних об’єктів, повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.

"Партнери чітко розуміють важливість допомоги енергетичному сектору України в умовах постійних атак росії", – зазначила Гринчук за підсумками зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме та представниками JICA Ukraine Office.

За її словами, під час зустрічі обговорювалися наслідки останніх обстрілів, хід відновлення енергетичної інфраструктури та пріоритети у сфері енергетичної безпеки.

"Для нас наразі у пріоритеті – швидке нарощування резервів обладнання та захист енергетичних об’єктів", – підкреслила міністр.

Сторони домовилися прискорити постачання вже запланованої Японією допомоги для енергетичного сектору України, а також розглянули можливості залучення японських компаній до співпраці.

Гринчук подякувала Японії за постійну підтримку та оперативну допомогу, зокрема через ПРООН в Україні та JICA, яка сприяє розвитку децентралізованої генерації та стабільній роботі енергосистеми.

"Вдячна Японії за міцне партнерство у найважчі для нашої країни часи. Солідарність Японії та, зокрема, оперативна допомога JICA та UNDP Ukraine відіграють для нас важливу роль у посиленні енергетичної інфраструктури, розвитку децентралізованої генерації та забезпеченні стабільної роботи енергосистеми", – наголосила вона.

Міністр також зазначила, що завдяки підтримці Японії українська сторона має додаткову можливість забезпечувати постачання електроенергії до домогосподарств і оперативно відновлювати пошкоджені потужності у різних регіонах, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Херсоні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

