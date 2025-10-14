Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський про електрику після атак РФ: Може, доведеться імпортувати, але так було всі останні зими
22:41 13.10.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні доведеться імпортувати електроенергію, якщо виникне така потреба після російських атак. Однак країна робила це в усі зими під час великої війни, розповів глава держави під час брифінгу з главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві.
"Тож якщо ми матимемо проблеми з електроенергією після тих чи інших атак, нам доведеться імпортувати її", - заявив глава держави.
Водночас Зеленський акцентував, що Україна використовувала імпорт електроенергії в усі зими впродовж повномасштабної війни: "І ця лінія для нас відкрита".
"Другий момент - вони [росіяни] атакують наші газосховища... водопостачання та значну частину нашої газової інфраструктури. Тому ми вже почали говорити про імпорт газу, маємо свої оцінки того, що нам буде потрібно", - розповів президент.
За його словами, питання імпорту газу - це "в основному про гроші".
На сьогодні сам газ не є проблемою - натомість проблема полягає в тому, щоб мати достатньо коштів для його купівлі.
"Ми знаємо, де купувати, ми знаємо ціну, у нас є партнери, які просто не беруть, не просять грошей. Тобто вони просто постачають: як наші норвезькі партнери або наші партнери з ЄС, і ми також розраховуємо на це. А також це можуть бути деякі представники Близького Сходу - ми скористалися нашими зв'язками минулої зими", - пояснив Зеленський.
Тож, додав президент, Україна знає, де купувати газ, однак питання завжди полягає в тому, де взяти достатньо грошей: "Але ми впораємося з цим".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підприємці отримали 1,2 мільярда за тиждень за програмою «5-7-9%»
|Уряд дозволив виробникам зброї використовувати технології, що належать Міноборони
|Місцеві бюджети отримали майже 34 мільярди гривень земельного податку
|Фонд держмайна за тиждень залучив ₴164 мільйони від приватизації
|Українці від початку року сплатили ₴33,8 мільярда земельного податку
|Зеленський про електрику після атак РФ: Може, доведеться імпортувати, але так було всі останні зими
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ