НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський про електрику після атак РФ: Може, доведеться імпортувати, але так було всі останні зими

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні доведеться імпортувати електроенергію, якщо виникне така потреба після російських атак. Однак країна робила це в усі зими під час великої війни, розповів глава держави під час брифінгу з главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві.

"Тож якщо ми матимемо проблеми з електроенергією після тих чи інших атак, нам доведеться імпортувати її", - заявив глава держави.

Водночас Зеленський акцентував, що Україна використовувала імпорт електроенергії в усі зими впродовж повномасштабної війни: "І ця лінія для нас відкрита".

"Другий момент - вони [росіяни] атакують наші газосховища... водопостачання та значну частину нашої газової інфраструктури. Тому ми вже почали говорити про імпорт газу, маємо свої оцінки того, що нам буде потрібно", - розповів президент.

За його словами, питання імпорту газу - це "в основному про гроші".

На сьогодні сам газ не є проблемою - натомість проблема полягає в тому, щоб мати достатньо коштів для його купівлі.

"Ми знаємо, де купувати, ми знаємо ціну, у нас є партнери, які просто не беруть, не просять грошей. Тобто вони просто постачають: як наші норвезькі партнери або наші партнери з ЄС, і ми також розраховуємо на це. А також це можуть бути деякі представники Близького Сходу - ми скористалися нашими зв'язками минулої зими", - пояснив Зеленський.

Тож, додав президент, Україна знає, де купувати газ, однак питання завжди полягає в тому, де взяти достатньо грошей: "Але ми впораємося з цим".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6102
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 48,1347
  0,0253
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,00 0,00 41,7100  0,00 0,00
EUR 48,2500  0,02 0,04 48,2800  0,01 0,02

