Міненерго підтримує будівництво малих атомних станцій: розглядає проєкти у співпраці із США

 

Міністерство енергетики підтримує ідею впровадження малих модульних реакторів (ММР) в Україні. Вже створено міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься розробкою плану заходів із їх впровадження.

Про це повідомив перший заступник Міненерго Артем Некрасов під час засідання комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП, на якому було презентовано законопроєкт щодо впровадження малих модульних реакторів в Україні.

Зазначається, що малі модульні реактори є перспективною, але ще відносно новою технологією для всього світу, яка перебуває на етапі дослідницьких і демонстраційних проєктів, і тільки в окремих країнах уже розпочато практичні кроки з її будівництва.

За словами Некрасова, у співпраці з американськими партнерами опрацьовується можливість розгортання ММР на українських ТЕС та великих енергоємних підприємствах.

Йдеться про проєкт "Фенікс", спрямований на перехід української енергетики з використання електростанцій на вугільному паливі на розгортання малих модульних реакторів, та проєкт "Гефест", який сприятиме модернізації сталеливарної промисловості України шляхом використання інноваційних рішень та безпечної технології ММР.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

