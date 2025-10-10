Запорізьку АЕС почали підключати до зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ

Сьогодні розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання до Запорізької АЕС після переговорів МАГАТЕ з представниками України і окупаційної російської влади протягом останніх тижнів.

Про це йдеться в заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, передає Укрінформ.

Зазначається, що Гроссі провів переговори з двома сторонами щодо конкретних пропозицій, спрямованих на забезпечення ЗАЕС зовнішнім електропостачанням, необхідним для охолодження шести зупинених реакторів та відпрацьованого палива. Основна увага приділялася створенню умов безпеки для проведення ремонтних робіт на пошкоджених ділянках ліній електропередач «Дніпровська» та «Феросплавна-1», розташованих по обидва боки лінії фронту поблизу ЗАЕС.

«Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання через лінії «Дніпровська» та «Феросплавна-1». Хоча для відновлення підключення Запорізької АЕС до енергомережі ще знадобиться деякий час, обидві сторони конструктивно співпрацюють з нами для досягнення цієї важливої мети в інтересах ядерної безпеки та захищеності. Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації в цьому плані», - заявив Гроссі.

Блекаут на ЗАЕС почався 23 вересня. Через це більше двох тижнів найбільша в Європі атомна електростанція була змушена покладатися на аварійні дизель-генератори (АДГ) для живлення своїх охолоджувальних насосів, що ще більше ускладнило і без того нестабільну ситуацію з ядерною безпекою та захистом на об'єкті, зазначили в МАГАТЕ. На ЗАЕС наразі працює сім АДГ, а ще 13 перебувають у режимі очікування. Електростанція продовжує чергувати їх для виробництва необхідної електроенергії, в тому числі для систем безпеки реакторів.