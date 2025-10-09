Війська рф вдарили по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині: пошкодження значні

Російські війська атакували енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомили у ДТЕК.

Там заявили про значні пошкодження унаслідок атаки.

«Ремонт потребуватиме значного часу», - зазначили у компанії.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що після російської атаки без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.

У прокуратурі уточнили, що пошкоджено об'єкти електроенергетики, а також обʼєкти на території порту у місті Чорноморськ. Без світла залишаються чотири населені пункти.

Про атаку

Уночі проти 9 жовтня війська рф атакували безпілотниками Одеську область. За попередньою інформацією постраждали 5 людей. Усім надається медична допомога.

Внаслідок атаки спалахнули пожежі у двох житлових будинках, адміністративній будівлі автозаправної станції та масштабна пожежа на території порту. Зокрема, горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами.

В ліквідації займань взяли участь 83 рятувальники, 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот. Також від добровольців долучилися 4 людини та 1 пожежне авто.