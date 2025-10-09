Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Війська рф вдарили по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині: пошкодження значні

 

Російські війська атакували енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомили у ДТЕК.

Там заявили про значні пошкодження унаслідок атаки.

«Ремонт потребуватиме значного часу», - зазначили у компанії.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що після російської атаки без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.

У прокуратурі уточнили, що пошкоджено об'єкти електроенергетики, а також обʼєкти на території порту у місті Чорноморськ. Без світла залишаються чотири населені пункти.

Про атаку

Уночі проти 9 жовтня війська рф атакували безпілотниками Одеську область. За попередньою інформацією постраждали 5 людей. Усім надається медична допомога.

Внаслідок атаки спалахнули пожежі у двох житлових будинках, адміністративній будівлі автозаправної станції та масштабна пожежа на території порту. Зокрема, горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами.

В ліквідації займань взяли участь 83 рятувальники, 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот. Також від добровольців долучилися 4 людини та 1 пожежне авто.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес