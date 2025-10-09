Фінансові новини
Війська рф вдарили по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині: пошкодження значні
10:26 09.10.2025 |
Російські війська атакували енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області.
Про це повідомили у ДТЕК.
Там заявили про значні пошкодження унаслідок атаки.
«Ремонт потребуватиме значного часу», - зазначили у компанії.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що після російської атаки без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.
У прокуратурі уточнили, що пошкоджено об'єкти електроенергетики, а також обʼєкти на території порту у місті Чорноморськ. Без світла залишаються чотири населені пункти.
Про атаку
Уночі проти 9 жовтня війська рф атакували безпілотниками Одеську область. За попередньою інформацією постраждали 5 людей. Усім надається медична допомога.
Внаслідок атаки спалахнули пожежі у двох житлових будинках, адміністративній будівлі автозаправної станції та масштабна пожежа на території порту. Зокрема, горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами.
В ліквідації займань взяли участь 83 рятувальники, 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот. Також від добровольців долучилися 4 людини та 1 пожежне авто.
