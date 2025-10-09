Bloomberg: обстріл 3 жовтня вивів з ладу 60% газовидобутку України

Внаслідок масованого російського удару 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях приблизно 60% газовидобутку вийшло з ладу, стверджує агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Через це Україні доведеться суттєво збільшити імпорт газу. Потреба, за даними Bloomberg, оцінюється у 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня вартістю майже 2 мільярди євро - це еквівалент майже 20% річного споживання країни.

Ключовий ризик полягає в тому, що Росія може продовжити завдавати шкоди газовидобувній галузі України, бо удари по енергетичній інфраструктурі не припиняються.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук казала, що обсяги імпорту газу залежатимуть від інтенсивності російських обстрілів, рівня пошкоджень газотранспортної системи та нафтогазового сектору, а також швидкості відновлення.