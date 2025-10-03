Авторизация

Україна у вересні скоротила імпорт електрики на 47% - ExPrо

Україна у вересні скоротила імпорт електрики на 47% - ExPrо

 Інфографіка: ExPro Electricity

У вересні порівняно із серпнем Україна збільшила експорт електроенергії на 41% до 635 тис. МВт-год, імпорт - знизився на 47% до 140 тис. МВт-год.

Про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

"Імпорт електроенергії у вересні 2025 року знизився на 47%, у порівнянні з попереднім місяцем - до майже 140 тис. МВт-год, свідчать дані моніторингу ExPro Electricity. Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина - 58%. Загалом імпорт знизився за усіма напрямами, і практично були відсутні поставки зі Словаччини через ремонт лінії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на 80% знизився імпорт електрики з Молдови.

Експорт електрики у вересні зріс на 41% до 635 МВт-год. Частка Угорщини в структурі експорту найбільша - 40%.

Експорт до Польщі у вересні становив 97,3 тис. МВт-год, що майже в 5 разів більше за показник попереднього місяця. Зазначається, що це стало наслідком тимчасового призупинення транскордонної торгівлі зі Словаччиною через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево.

Водночас наголошується, що у перші дні жовтня експорт електроенергії суттєво скоротився через похолодання та хмарну погоду.
За матеріалами: Укрінформ
 

