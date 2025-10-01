«Треба тримати рівень маржі». Yasno прогнозує зростання цін на зарядку авто в мережах

В Україні продовжуватиме "плавно підійматися" вартість заряджання електромобілів на мережевих станціях після вже зафіксованого збільшення ціни, яке відбулося цього літа. Але це не зменшує попит на послугу. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив керівник бізнесу Yasno E-Mobility (холдинг ДТЕК) Юрій Воронюк.

Згідно з аналізом Інституту дослідження авторинку (ІДА), з квітня до серпня середня ціна кВт-г на українських мережевих зарядках зросла на 60 коп., до 15,52 грн/кВт-г. За словами Воронюка, причини такої динаміки не стільки "макроекономічні", на кшталт вартості електроенергії від постачальників, скільки виходять із бажання інвесторів "тримати рівень маржі".

Співрозмовник пояснює, що основні українські мережі будують станції за кошти інвесторів, які хочуть якомога швидшого повернення вкладених коштів.

"Середній термін окупності заявляється в три-чотири роки. Але у разі, якщо інвестор не отримує бажаного рівня щомісячного доходу, він має можливість підвищити ціну кВт-г", - каже Воронюк.

Серед інших факторів здорожчання він називає збільшення операційних витрат мереж. Зростання гуртової вартості електроенергії, продиктоване, зокрема, вересневим підняттям тарифів на розподіл, може мати "відкладений ефект" на вартість зарядки, вказав керівник Yasno E-Mobility. Але поки через цей фактор його компанія і інші гравці ринку не планували збільшувати ціни, додав він.

Здорожчання зарядки на станціях Yasno Воронюк пояснив ще однією причиною.

"Ми історично і навмисно були трохи нижче конкурентів. Але 2024 року побачили, що еластичність вартості за 1 кВт-г до потреби в заряджанні відсутня", - каже топменеджер. За його словами, якщо у клієнтів немає можливості зарядитися дешевше, вони заряджаються "за повною наявною вартістю".

"Коли локація, на якій встановлена зарядна станція, міститься на маршруті "дім - робота", споживач не їхатиме навмисно на іншу локацію, щоб зекономити 50 коп. на 1 кВт-г", - резюмував він.