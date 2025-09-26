«Нафтогаз» веде переговори в США про прямі поставки американського LNG в Україну

Група "Нафтогаз" проводить переговори з окремими американськими виробниками про прямі поставки скрапленого природного газу (LNG) в Україну, повідомляє видання Bloomberg з посиланням на інтерв'ю голови правління компанії Сергія Корецького.

Наразі доля американського LNG в українському імпорті, який забезпечує "Нафтогаз", за даними Bloomberg, вже складає 10%.

Як повідомлялося, у 2025 році "Нафтогаз" в межах партнерства з польським державним концерном ORLEN імпортував в Україну понад 400 млн куб. м американського скрапленого газу.

"Нафтогаз" спрямував $2,5 млрд на закупівлю газу в межах підготовки до опалювального сезону, з яких $1 млрд - це власні кошти компанії, $1,5 млрд надали ЄБРР та інші міжнародні фінансові інституції, а також уряд Норвегії.