24.09.25
17:09
Україна отримає від Литви 200 трансформаторів
14:26 24.09.2025 |
Литовська державна компанія AB Energijos skirstymo operatorius, яка є оператором розподільчих мереж країни, передасть Україні понад 200 силових трансформаторів різної потужності.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Зазначається, що це обладнання транспортують через механізм гуманітарної допомоги та цивільного захисту, який фінансується та координується Європейською комісією (ECHO). Отримання гуманітарної допомоги очікується до початку опалювального сезону.
"Трансформатори критично необхідні нам для оперативного відновлення розподільчих електромереж, які постраждали від російських атак, а також для забезпечення стабільного електропостачання споживачів в умовах воєнного часу", - підкреслила міністр енергетики України Світлана Гринчук.
За даними Міненерго, з початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала з Литви 324 гуманітарні вантажі енергетичного обладнання загальною вагою 5 247 тонн.
