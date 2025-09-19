МАГАТЕ ухвалило ще одну резолюцію - закликає Росію негайно деокупувати ЗАЕС

Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні», у якій закликає Росію негайно деокупувати Запорізьку АЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Резолюція містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС. Документ підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів", - йдеться у повідомленні.

Документ також підтвердив мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС попри постійні спроби Росії підірвати її діяльність.

Крім того, резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнмента, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки.

"Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси «за» - це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована Росією Запорізька АЕС має бути негайно повернута під контроль України. Ми продовжуватимемо працювати з МАГАТЕ та нашими партнерами, щоб забезпечити виконання кожного пункту цього рішення", - прокоментувала міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Україна, зі своєї сторони, наполягає на посиленні міжнародного тиску на Росію з метою повного та безумовного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення Запорізької АЕС під контроль України.

Як повідомлялося, ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. Із цього часу МАГАТЕ неодноразово ухвалювало резолюції про повернення об'єкта під контроль України. Жодна із цих резолюцій не була виконана.