16.09.25
- 18:24
Запаси газу в українських сховищах вперше перевищили минулорічні показники
15:59 16.09.2025 |
Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 14 вересня вперше з початку року перевищили минулорічні значення, досягнувши 12,055 млрд куб м.
Про це повідомляє профільне видання ExPro.
Так, станом на 14 вересня 2025 року в українських ПСГ зберігалося 12,055 млрд куб м природного газу, в той час як 14 вересня 2024 року у сховищах було 12,05 млрд куб м, на 0,05% або майже 5 млн куб м менше газу.
Очікується, що у наступні дні розрив буде збільшуватися.
Видання нагадало, що на початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) в українських ПСГ зберігалося майже 5,41 млрд куб м природного газу, на 35% або 2,95 млрд куб м менше, ніж 17 квітня 2024 року. Впродовж сезону закачування Україні вдалося повністю скоротити цей розрив, передусім за рахунок збільшення імпорту.
З початку сезону закачування до українських ПСГ закачано майже 6,68 млрд куб м газу, в 1,67 разів більше, ніж у 2024 року. Також до сховищ впродовж 2025 року закачано більше газу, ніж зберігалося в ПСГ на кінець опалювального сезону.
Зокрема, у вересні 2025 року Україна щодня закачує до сховищ у середньому 53,9 млн куб м природного газу, в 2,3 рази більше, ніж у вересні 2024 р. Близько половини обсягів закачування складає імпортний ресурс.
Середньодобовий обсяг імпорту - 23,6 млн куб м у вересні, який майже весь забезпечує державна НАК "Нафтогаз України".
