Тарифи на передачу е/е у 2026-2027рр зростатимуть за базовим сценарієм на 4-7% на рік при прибутковій діяльності «Укренерго» - Мінфін

Тарифи на послуги з передачі електричної енергії протягом 2026-2027 рр. зростатимуть за базовим сценарієм розвитку економіки України на 4-7% на рік з подальшим зниженням на 8% у 2028 році та при прибутковій діяльності НЕК "Укренерго".

Такий прогноз міститься у щорічній інформації про фіскальні ризики, підготовленій Міністерством фінансів України за даними 12 держкомпаній у рамках ухвалення держбюджету-2026.

У межах документа базовий, альтернативний і негативний сценарії розвитку по кожній компанії змодельовано на основі макроекономічних сценаріїв. Зокрема, базовий сценарій передбачає відсутність впливу збройної агресії РФ на роботу морських портів та їх вихід на повну потужність з 2026 року. При цьому кожне держпідприємство надало вхідні дані за специфічними змінними за кожним сценарієм.

"За всіма сценаріями очікується, що протягом 2026-2028 рр. діяльність НЕК "Укренерго" буде прибутковою (...) Очікується, що прибутковість компанії буде кращою, ніж у минулих періодах, головним чином завдяки вищим тарифам", - зазначили автори документу.

У 2025 році очікується все ще збиткова діяльність системного оператора.

Згідно з базовим сценарієм, обсяги передачі е/е у 2025-2028 рр. збільшуються в середньому на 2-3% на рік, витрати на ПСО скорочуються на 2-6% на рік з одночасним зменшенням кредиторської заборгованості, а капітальні витрати за чотири роки становитимуть 79,3 млрд грн.

Внески "Укренерго" до державного бюджету, пов'язані зі сплатою податків та дивідендів, очікуються протягом 2026-2028 рр. за усіма сценаріями, у 2025 році - не очікуються. Загальні чисті надходження до бюджету коливатимуться від 4 млрд грн до 8 млрд грн щороку і будуть вищими, ніж у попередні роки.

За даними Мінфіну, чистий збиток "Укренерго" у 2024 році становив 38 млрд грн проти прибутку в 0,2 млрд грн у 2023 році. Значний збиток було отримано за рахунок відновлення на балансі вартості "зелених" облігацій сталого розвитку у зв'язку із припиненням їх обслуговування з 9 листопада 2024 року (списання на витрати дисконту).

За підсумками 2024 року НЕК теж зафіксувала значне зростання доходів - до 101,1 млрд грн проти 83 млрд грн у 2023 році, незважаючи на складне економічне середовище та перебої в роботі. Такий показник був зумовлений вищими тарифами на передачу е/е, при цьому обсяги передачі зростали помірно.