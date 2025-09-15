Авторизация

В Україні накопичено 11,5 млрд куб. м газу за плану на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і можливості щодобової закачки від 50 млн куб. м

 

Загальний рівень запасів природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) станом на кінець минулого тижня становив 11,5 млрд куб. м (включно 4,7 млрд куб. м газу довготривалого зберігання), що нижче минулорічного показника на 2%.

Про це повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець на сторінці у Facebook.

"Добове споживання газу в Україні за останній тиждень коливається на рівні 23-24 млн куб. м/добу, що за даними AGSI (європейська платформа Agregated Gas Storage Inventory - ІФ-У) дозволяє закачувати в ПСГ більше 50 млн куб. м/добу", - написала вона.

Вказаний щодобовий обсяг закачування можливий завдяки наявним обсягам імпорту газу, який, за даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), становить з початку вересня (без транзитного short-haul) близько 23-24 млн куб. м на добу з Угорщини, Польщі та Словаччини.

Своєю чергою, як зазначила Буславець, на кінець минулого тижня запаси природного газу в ПСГ Європи зросли до 84,5 млрд куб. м з рівнем наповнення 79%, що нижче середнього за останні п'ять років на 7%, та нижче минулорічного рівня на 16%, або на 16 млрд куб. м.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики України планує накопичити на 1 листопада 2025 року 13,2 млрд куб. м (або 8,6 млрд куб. м без врахування "буферного газу"), що, на думку ексочільника ОГТСУ Сергія Макогона, є занизьким обсягом, який потребуватиме додаткового імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Бізнес