НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС виділяє 40 мільйонів євро на захист українців від зимових холодів

 

Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму російської загарбницької війни.

Як пише "Європейська правда", про це комісія повідомила у п'ятницю, 12 вересня.

Нова підтримка покликана посилити готовність України до зими та захистити цивільних від екстремального холоду.

Партнери ЄС із надання гуманітарної допомоги забезпечать матеріали для укриттів, відремонтують пошкоджені будинки та центри для переселенців, покращать доступ до води, санітарних умов та опалення.

Фінансування включатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади та ізоляційні матеріали, а також облаштування пунктів обігріву.

Особливу увагу буде приділено вразливим групам, таким як літні люди, діти, особи з інвалідністю та переселені родини.

Через Механізм цивільного захисту ЄС передав понад 156 тисяч тонн гуманітарних вантажів. У відповідь на масштабне знищення енергетичної інфраструктури України ця підтримка включає енергетичне обладнання, зокрема 9 342 генератори, 6 917 трансформаторів та мільйони енергозберігаючих LED-ламп.

Паралельно ЄС та його держави-члени мобілізували понад 4,2 мільярда євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн.

Також ЄС скоординував медичну евакуацію понад 4 500 пацієнтів з України до лікарень у 22 європейських країнах для лікування.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3150  0,05 0,11 41,3250  0,06 0,16
EUR 48,4600  0,10 0,21 48,4900  0,10 0,21

