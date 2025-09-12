Фінансові новини
12.09.25
16:03
RSS
мапа сайту
ЄС виділяє 40 мільйонів євро на захист українців від зимових холодів
13:51 12.09.2025 |
Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму російської загарбницької війни.
Як пише "Європейська правда", про це комісія повідомила у п'ятницю, 12 вересня.
Нова підтримка покликана посилити готовність України до зими та захистити цивільних від екстремального холоду.
Партнери ЄС із надання гуманітарної допомоги забезпечать матеріали для укриттів, відремонтують пошкоджені будинки та центри для переселенців, покращать доступ до води, санітарних умов та опалення.
Фінансування включатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади та ізоляційні матеріали, а також облаштування пунктів обігріву.
Особливу увагу буде приділено вразливим групам, таким як літні люди, діти, особи з інвалідністю та переселені родини.
Через Механізм цивільного захисту ЄС передав понад 156 тисяч тонн гуманітарних вантажів. У відповідь на масштабне знищення енергетичної інфраструктури України ця підтримка включає енергетичне обладнання, зокрема 9 342 генератори, 6 917 трансформаторів та мільйони енергозберігаючих LED-ламп.
Паралельно ЄС та його держави-члени мобілізували понад 4,2 мільярда євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн.
Також ЄС скоординував медичну евакуацію понад 4 500 пацієнтів з України до лікарень у 22 європейських країнах для лікування.
