- 12.09.25
- 13:47
Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
12:40 12.09.2025
В Україні до опалювального сезону підготують 17,6 ГВт потужності.
Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук під час засідання Антикризового енергетичного штабу.
"Тривають ремонтні та відновлювальні роботи на енергооб'єктах, до навантаження в опалювальний сезон буде підготовлено 17,6 ГВт потужності. Накопичуються запаси ресурсів, формуються резерви обладнання, проводяться протиаварійні навчання", - зазначила вона.
Крім цього, посилюється захист критичної інфраструктури, розвивається розподілена генерація: цього року вже введено 194 МВт, а до кінця року планується ще понад 380 МВт. Прораховуються всі можливі сценарії, щоб максимально підготувати енергосистему до наступної зими, наголосила міністр.
Також вона підкреслила, що енергетичні компанії посилюють захист критичної інфраструктури, а військові - оборону в небі. Україна також залучає міжнародну підтримку, зокрема від Фонду підтримки енергетики, ПРООН, ЄБРР, JICA та Світового банку.
